(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 8 MARZO. BIANCOFIORE (C’I): BENE URSO SU SOSTEGNO A IMPRESE FEMMINILI. FAR RIPARTIRE FONDO INVITALIA

“Bene la proposta del ministro Urso volta a incentivare le oltre un milione di imprese femminili. In questa direzione va il decreto ministeriale per il rinnovo del Comitato Impresa Donna sul tema della partecipazione femminile al mondo del lavoro e delle imprese. Ha ragione Urso a sottolineare che in ogni atto di questo esecutivo, per la prima volta guidato da una donna, è bene ricordarlo, ci sono sempre norme dedicate all’universo femminile. Sostenerlo è un dovere, non bastano i proclami o le ricorrenze come le giornate internazionali. Possiamo farlo sia continuando a cogliere le opportunità del Pnrr ma, soprattutto, facendo ripartire il fondo per l’imprenditoria femminile, gestito da Invitalia che ha aiutato una moltitudine di imprese a guida donna, e purtroppo fermo da tre anni per esaurimento di fondi. La miglior risposta da dare in vista dell’8 marzo è quella fatta di atti concreti che il Governo Meloni continua a introdurre con costanza e determinazione”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.