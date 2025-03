(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 Nucleare, Zinzi (Lega): ci davano per matti, opinione è cambiata

Roma, 6 mar. – “Fino a ieri eravamo considerati dei pazzi, i nemici dell’ambiente e dell’Italia. Oggi finalmente inizia ad esserci la consapevolezza che il nucleare rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese e per questo ringraziamo Matteo Salvini che per primo ci ha creduto, incoraggiando tutti noi ad andare avanti. Quando abbiamo iniziato a parlarne non potevamo immaginarci che sarebbe scoppiato un conflitto e che il caro bollette sarebbe diventato un’emergenza da affrontare con il mix energetico, dato che il nostro Paese consuma tanta energia, ma sapevamo che era la strada giusta. Il nucleare è una soluzione di buonsenso da percorrere e oggi ci sono tutti i presupposti per farlo”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, intervenendo nel corso della conferenza stampa di presentazione del dipartimento Ambiente del partito guidato dal professore Vincenzo Pepe.