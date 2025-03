(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 Giustizia: Zanettin (FI), riforma meditata, da magistratura ostracismo al cambiamento

“Dall’incontro a Palazzo Chigi sulla giustizia non ci si attendeva nulla di più di quello che è accaduto, le posizioni erano note. Questa è una riforma più che meditata, frutto di un’elaborazione culturale che dura da tanti anni. Quindi non era pensabile che ci fosse un ‘mercanteggiamento’ tra le toghe e il governo. Piuttosto credo che vada apprezzato il fatto che ci si sia confrontati. Il fronte della magistratura è forse il più conservatore che c’è in questo Paese. Ogni volta che vengono avanzate delle proposte di riforma della giustizia sembra che si debba scatenare l’apocalisse. Credo che la causa di questo ostracismo nasca proprio dal fatto che l’Anm non vorrebbe cambiare nulla, quando invece la necessità di riforme è sotto gli occhi di tutti. Non a caso la magistratura ha avuto un calo clamoroso di consenso e di fiducia negli ultimi trent’anni: si è passati dall’80% al 30% di italiani che hanno fiducia nella magistratura. Noi vogliamo restituire questa fiducia ai cittadini. Per farlo, è necessario che la magistratura sia vista come un organo terzo e imparziale, non inquinata dall’interferenza delle correnti”. Così a Tgcom24 il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.