Roma, 6 Marzo 2025

Giustizia: Sisto, grande novità è Parlamento capace di decidere

indipendentemente da Anm

“Penso che il vero motivo di screzio su questa riforma sia il fatto che

finalmente c’è un Parlamento capace di decidere indipendentemente dal

parere dell’Anm e del Csm. Questa è la grande novità di questa legislatura,

un Parlamento finalmente competente, che interpreta perfettamente il ruolo

che la Costituzione gli affida all’articolo 101: scrivere le leggi che i

giudici sono chiamati ad applicare. Né si può criticare una riforma per

quello che non c’è, perché, ad esempio, la possibilità che il pubblico

ministero vada sotto l’esecutivo semplicemente non è prevista. Appunto, non

c’è. Se poi qualcuno vuole strumentalmente evocare fantasmi e inventare il

‘lupo cattivo’, è libero di farlo. La riforma è chiarissima, senza

possibilità di equivoci: autonomia e indipendenza della magistratura

rimangono stelle polari del nostro ordinamento. Semplicemente, in perfetta

linea con il processo accusatorio, si stabilisce che il Giudice, unico

soggetto ‘terzo ed imparziale’ per Costituzione, è diverso ed equidistante

sia da chi difende, sia da chi accusa, nello stretto interesse del

cittadino. Su questa riforma andremo in fondo, nella piena consapevolezza

di scrivere una legge fortemente in linea con l’impianto costituzionale”.

Così a Radio Anch’Io il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.