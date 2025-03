(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 BCE. SALVITTI (FDI): BENE TAGLIO TASSI, PORTARLI AL 2% PRIMA ESTATE

“È una buona notizia il sesto taglio dei tassi di interesse da parte della BCE. Come Fratelli d’Italia ripete da sempre, bisogna liberare le migliori energie per continuare a crescere. Perché una politica monetaria non restrittiva si traduce inevitabilmente con più risorse che famiglie e imprese possono prendere in prestito senza doversi svenare con gli interessi. Restiamo convinti che portare i tassi al 2%, magari prima dell’estate, come annunciato nei mesi scorsi dalla Banca centrale europea, sia l’unica strada per vincere le sfide economiche future”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti.