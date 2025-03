(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 *Aprilia, Calandrini (FdI): “Solidarietà a Carabinieri feriti. Vicinanza alle forze dell’ordine sia una costante da parte di tutti”*

“Quanto accaduto ad Aprilia la scorsa notte è un fatto gravissimo. Le prime indagini parlano di un probabile scambio di persona ma non è pensabile che delinquenti possano girare armati per le vie cittadine e possano mettere a rischio la vita di civili o servitori dello Stato come è avvenuto la scorsa notte. Noi di Fratelli d’Italia da tempi non sospetti esprimiamo vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine. Lo facciamo con azioni simboliche, come le visite che ciclicamente effettuiamo in questure e comandi; con norme, come accade per il pacchetto sicurezza approvato di recente; sensibilizzando la cittadinanza, come avviene con la raccolta firme a sostegno delle misure che mirano a inasprire, tra l’altro, le pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale che stiamo divulgando con banchetti e gazebo in tutta Italia. Lo facciamo anche firmando nuovi contratti nazionali per forze di polizia e militari. Quando accadono gravi fatti come quello di Aprilia la solidarietà viene mostrata bipartisan. Auspico che questa condivisione non sia più circostanziata e che tutte le forze politiche mettano la sicurezza al primo posto. Tragedie sfiorate come questa ci ricordano quanto sia essenziale il controllo del territorio, quanto sia importante investire sulle donne e uomini che indossano con orgoglio una divisa, che devono essere rispettati sempre e le cui attività, volte alla sicurezza di tutti noi, devono essere facilitate e non ostacolate soprattutto da chi rappresenta le istituzioni”

Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione Provinciale di FdI Latina

