(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 Einstein Telescope, Cappellacci (FI): “Bene il lavoro del Ministro Bernini e il sostegno della Croazia”.

Roma, 4 marzo 2025 – “L’incontro tra il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il Ministro della Scienza croato Radovan Fuchs segna un importante passo avanti per la realizzazione dell’Einstein Telescope in Sardegna. Il sostegno della Croazia, che si aggiunge a quello già espresso dalla Spagna, conferma la solidità della candidatura italiana e il valore strategico di questo progetto per l’intera comunità scientifica internazionale.” Lo dichiara in una nota Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera.

“Il Governo italiano ha dimostrato con i fatti la volontà di rendere l’Einstein Telescope una realtà, stanziando risorse significative e rafforzando le alleanze internazionali necessarie per la sua realizzazione. Un plauso al Ministro Bernini per il lavoro diplomatico che sta portando avanti, consolidando la cooperazione con i partner europei e valorizzando la Sardegna come polo di eccellenza per la ricerca e l’innovazione.”

“La firma del Memorandum of Understanding tra Italia e Croazia – prosegue Cappellacci – dimostra come la collaborazione scientifica sia uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo tecnologico. Temi come le tecnologie quantistiche e l’intelligenza artificiale non solo rafforzano il nostro sistema accademico e industriale, ma pongono le basi per una Sardegna protagonista in un Mediterraneo più innovativo e sostenibile.”

“L’Einstein Telescope rappresenta un’opportunità storica per la Sardegna, con ricadute occupazionali e di sviluppo per tutto il territorio. Continueremo a sostenere con determinazione questo progetto, affinché l’Italia e la nostra isola diventino un modello della ricerca scientifica globale,” conclude Cappellacci.

