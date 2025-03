(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 Barcaiuolo (Fd’I): “A Modena oltre 2 milioni per il recupero del patrimonio culturale”

«Grazie alla programmazione del Ministero della Cultura per il triennio 2025-2027, nella provincia di Modena arriveranno oltre 2 milioni di euro per interventi di restauro e messa in sicurezza di beni di grande valore storico e culturale». A dichiararlo è Michele Barcaiuolo, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

«Tra gli interventi più rilevanti – prosegue Barcaiuolo – spiccano i 2 milioni di euro destinati alla Galleria Estense, che consentiranno il restauro e il risanamento conservativo dei locali dell’Ex Ospedale Estense, un passo fondamentale per garantire la piena fruizione di uno dei principali poli culturali della regione. Inoltre, saranno stanziati 115.185 euro per l’Archivio di Stato di Modena, dove si procederà con lavori di consolidamento, ripristino e rifacimento degli infissi, insieme al completamento dell’impianto di protezione contro i fulmini (LPS), finanziato con 73.235 euro.

Un ulteriore intervento riguarda il Palazzo Ducale di Sassuolo, per il quale sono stati stanziati complessivamente 128.500 euro destinati al restauro delle statue e delle fontane situate all’ingresso e nel cortile d’onore».

«Questi investimenti – conclude il senatore – rappresentano un impegno concreto per la conservazione del nostro patrimonio. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché le risorse vengano impiegate in modo efficace, senza ritardi o sprechi, per valorizzare gli spazi culturali del territorio modenese».

