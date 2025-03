(AGENPARL) - Roma, 4 Marzo 2025

(AGENPARL) – mar 04 marzo 2025 RAI, Barbera (Prc): “Basta con TeleMeloni, il CDA della RAI prenda atto

della sfiducia al direttore di Rainews24”

“il Consiglio di Amministrazione della RAI, che si riunirà tra due giorni

per varare le nuove nomine, prenda atto della sfiducia espressa al

direttore di Rainews24 da parte della sua redazione. Una sfiducia espressa

con percentuali bulgare che la dice lunga sui rapporti che si sono venuti a

creare tra il direttore, e la redazione che, non a caso, contesta le scelte

editoriali e la cattiva organizzazione del lavoro. Tale sfiducia

rappresenta una buona notizia che conferma le accuse che da tempo vengono

espresse al servizio radiotelevisivo pubblico trasformato nel megafono del

governo Meloni. Una situazione inaccettabile che va a ledere pesantemente

il pluralismo dell’informazione pubblica. L’ultimo episodio riguardante il

titolo che dava assolto il sottosegretario Delmastro, mandato in onda in

sovrimpressione lo scorso 20 febbraio, poche ore prima della condanna del

sottosegretario alla Giustizia, rimarrà negli annali della storia del

servizio radiotelevisivo pubblico. Tale sconcertante episodio dimostra in

maniera inequivocabile di come la libertà dell’informazione in Italia sia in

costante declino, segnata da attacchi e violazioni senza precedenti.

Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti quei giornalisti del servizio

radiotelevisivo pubblico che, nonostante questo clima, continuano a fare il