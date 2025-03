(AGENPARL) - Roma, 4 Marzo 2025

(AGENPARL) – mar 04 marzo 2025 Calipari: Ronzulli (FI), non amava definirsi eroe ma lo è diventato

“Essere qui oggi significa continuare a tramandare il ricordo di un uomo, Nicola Calipari, che non amava definirsi ‘eroe’, ma che suo malgrado lo è diventato. E non soltanto il 4 marzo 2005, ma durante tutto il suo percorso da servitore dello Stato, con grande dedizione, competenza, passione. Fino alla fine, con il suo grande gesto eroico, Calipari ha protetto lo Stato. Ricordo che anche il Presidente Berlusconi era molto commosso e voleva verità, voleva giustizia sul caso Calipari. Una verità che ancora non abbiamo e che però auspichiamo possa arrivare presto”. Così la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli arrivando alla prima de “Il Nibbio”, film ispirato alla vicenda di Nicola Calipari, in rappresentanza del Senato.