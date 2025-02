Studenti di Albinea protagonisti del basket in carrozzina per Tu sì che vali

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

Questa mattina nella palestra di via grandi erano presenti

tre atleti dell’ Associazione sport Disabili Reggio Emilia

ALBINEA (26 febbraio 2025) – Tante domande e altrettanti applausi questa

mattina per tre atleti dell’A.S.D.R.E (Associazione sport Disabili Reggio Emilia)

che hanno incontrato gli studenti delle quattro classi seconde delle scuole

secondarie di primo grado di Albinea e Borzano nella palestra comunale di via

Grandi.

Ilaria Iotti, Federico Giansoldati e Matteo Balestrazzi hanno risposto

all’intervista dell’editor di Mondadori Andrea Delmonte e agli interrogativi posti

dai ragazzi e ragazze delle scuole sulle curiosità e i motivi che li hanno portati

ad appassionarsi e praticare il “baskin” (basket in carrozzina).

Al termine dell’incontro alcuni studenti sorteggiati, a bordo delle carrozzine,

hanno effettuato percorsi con la palla e giocato una vera e propria partita.

L’incontro di questa mattina è la conclusione di “Insieme sotto canestro”, che a