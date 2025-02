(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Periferie: Commissione parlamentare e Osservatorio Interno a confronto

Proseguono le audizioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie. Oggi è stata la volta del Prefetto Carolina Bellantoni, membro dell’ Osservatorio nazionale Periferie presso il Ministero dell’Interno, istituito con il “Decreto Caivano”.

“Ringrazio il Prefetto Bellantoni per questo importante momento di approfondimento odierno in Commissione Periferie. Su molti ambiti, nelle forme e modalità che discuteremo con il Ministro Matteo Piantedosi, rafforzeremo la sinergia e l’interazione con l’Osservatorio. Come confermato dall’audizione odierna, attraverso la raccolta di dati e informazioni e utilizzando indicatori di natura soprattutto di natura economica e sociale, si sta aggiornando il concetto stesso di “periferia”, non più legato a ubicazione geografica ma al contesto sociale e alle situazioni di vulnerabilità. Tante le azioni in corso, in tutta Italia. Oggi è in atto una stagione in cui le periferie sono al centro dell’azione e dell’attenzione delle Istituzioni: la Commissione Periferie, con la sua azione di approfondimento, proposta e presenza sul territorio vuole dare il suo contributo concreto in questo percorso.” ha dichiarato Alessandro Battilocchio (Forza Italia), Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie, al termine dell’audizione del Prefetto Carolina Bellantoni, membro dell’Osservatorio nazionale Periferie del Ministero dell’Interno.

