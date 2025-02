(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 comunicato stampa | Bologna, 26 febbraio 2025

La Città metropolitana di Bologna cerca istruttori tecnici diplomati per i settori Edilizia, Strade, Patrimonio e Impianti

Con la selezione pubblica si formeranno elenchi di idonei all’assunzione negli Enti locali del territorio metropolitano

C’è tempo fino alle ore 10 di venerdì 14 marzo per partecipare alla selezione pubblica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione di istruttori tecnici diplomati presso la Città metropolitana di Bologna e gli altri Enti locali del territorio metropolitano aderenti all’iniziativa.

Per partecipare e concorrere al profilo professionale di Tecnica/o Edilizia Strade Patrimonio e Impianti, Area degli Istruttori, occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, rilasciato da Istituti tecnici del settore tecnologico (a indirizzo costruzioni ambiente e territorio, meccanica, trasporti e logistica, informatica, grafica, chimica e agraria).

La figura ricercata:

* collabora alla progettazione e all’esecuzione degli interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria per la conservazione e la funzionalità del patrimonio immobiliare, stradale, mobiliare e meccanico dell’Ente.

* predispone elaborati tecnici di lavori, opere pubbliche e impianti, provvede al controllo della regolare esecuzione dei contratti, al controllo e verifica degli impianti, ai prelievi, alle prove tecniche e alle analisi di laboratorio con riferimento ai temi della geologia e alle condizioni di stabilità e fragilità del territorio;

* verifica il rispetto delle norme del codice stradale in materia di concessioni e autorizzazioni stradali e occupazione del suolo pubblico;

* provvede alla realizzazione grafica dei progetti con specifico riguardo ai particolari costruttivi e cartografici. Cura le istruttorie tecniche relative a funzioni autorizzatorie e le connesse attività di controllo, compie le attività di verifica sugli edifici, sulle strade, sugli impianti e sugli automezzi dell’Ente.

L’elenco di soggetti idonei che sarà approvato dalla Città metropolitana di Bologna avrà validità triennale e potrà essere utilizzato dagli Enti locali del territorio per assumere personale a tempo indeterminato o determinato.

Per maggiori informazioni sulla Selezione è possibile consultare la pagina dedicata nel [ https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Concorsi_e_selezioni/selezione-idonei-tecnico-edilizia-strade-bologna | sito web della Città metropolitana di Bologna ] e sul [ https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=086a6ef54ba440c997f347282b155a89 | Portale del Reclutamento INPA ] .

[ https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Comunicati_stampa/Citta_metropolitana_cerca_istruttori_tecnici_diplomati | Leggi il comunicato online ]

