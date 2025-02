(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Il 27 febbraio sarà presentato in Senato il nuovo programma delle attività 2025 dell’Intergruppo parlamentare Innovazione sostenibile in sanità

Deputati e Senatori di diversi schieramenti rinnovano il loro impegno insieme per affrontare le maggiori sfide sanitarie con il duplice obiettivo di coniugare sostenibilità economica, equità di accesso alle cure e diritto alla salute e di costruire un ecosistema competitivo di eccellenza

Domani, 27 Febbraio, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato, dalle 9:00 alle 11:00, sarà presentato il nuovo programma di attività 2025 dell’Intergruppo parlamentare Innovazione sostenibile in sanità, copresieduto dai senatori Francesco Zaffini (FdI) e Daniele Manca (PD). Dopo i due anni di positiva esperienza delle precedenti legislature, i copresidenti e parlamentari, alla quale hanno aderito circa venti parlamentari delle Commissioni Finanze e Bilancio, Affari Sociali e Igiene e Sanità di Camera e Senato, rinnovano per il 2025 il proprio impegno a beneficio dei pazienti e di tutti gli stakeholder del sistema salute.

Le attività si concentreranno su tre macroaree strategiche di intervento, a partire dall’esito dei lavori portati avanti nel corso degli anni precedenti da gruppi multidisciplinari, al fine di fornire suggerimenti di indirizzo per contributi utili alle istituzioni: terapie avanzate, intelligenza artificiale in sanità, efficienza dei modelli organizzativi​ regionali di presa in carico dei pazienti.

La conferenza vedrà la partecipazione dell’ On. Francesco Maria Salvatore Ciancitto, membro della XII Commissione Affari sociali della Camera, del Sen. Guido Liris, membro Comm. Affari Sociali del Senato, della Sen. Elisa Pirro, membro della Commissione Bilancio del Senato, della Sen. Beatrice Lorenzin, membro della Comm. Bilancio del Senato, dei referenti del Ministero della salute Francesco Mennini e Americo Cicchetti, di un referente di Cittadinanzattiva, oltre agli esperti Paolo Gasparini, Professore di Genetica Medica, Università degli Studi di Trieste e Rappresentante per l’Italia del Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco, Guido Rasi, Professore di microbiologia, Università di Roma Tor Vergata, Consigliere del Ministro della Salute e già direttore dell’EMA.

N.B. I giornalisti interessato all’evento dovranno accreditarsi entro oggi al seguente indirizzo:

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica