(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Dl Pnrr, Russo (FdI): Governo va avanti con determinazione e celerità su situazioni di emergenza

“Il Governo ha già dato prova di efficienza fronteggiando crescenti necessità ed ora, con questo decreto che ci apprestiamo a votare, dimostra di volersi occupare di una serie di bisogni improrogabili. Il decreto in oggetto, recante misure urgenti volte a affrontare situazioni di particolare emergenza con riguardo alla Protezione civile, lavoro e infrastrutture ed a realtà di degrado, vulnerabilità sociale, disagio giovanile, tossicodipendenze ed alla crisi idrica della regione siciliana, documenta un problema che viene da lontano e per il quale occorrono risposte concrete. Una particolare menzione alle norme relative allo straordinario lavoro di recupero di Borgo Nuovo a Palermo ed a quelle sui dissalatori in Sicilia che ho seguito in prima linea. Chi ha votato contro questo decreto vuol dire non solo che ha votato contro 180 milioni che destiniamo alle periferie per applicare il modello Caivano ma anche che è andato contro gli italiani. Siamo ad un punto di svolta importante ed andiamo avanti in questa direzione con sempre maggiore determinazione e celerità”.

Lo dichiara il senatore siciliano di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama durante la dichiarazione di voto sul dl Pnrr-Emergenze presso l’Aula del Senato.

