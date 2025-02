(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Disabilità, Bittner: “Sport mezzo straordinario di inclusione, su impianti sportivi siamo indietro”

“Lo sport, per sua natura e fortuna, riesce a raggiungere e a garantire al diversamente abile un percorso di inclusività che nessuna altra attività riesce ad ottenere. Ci sono alcuni passi importanti da fare ancora, sull’impiantistica sportiva siamo indietro, dobbiamo disegnare un progetto futuro che dia la possibilità di progettare e costruire impianti sportivi che siano accessibili sin dall’inizio, evitando di andare a modificare le strutture dopo. C’è ancora molto da fare e molti gli obiettivi da raggiungere, gli Stati Generali dello Sport, rivolto a tutti gli amministratori locali di Forza Italia che hanno responsabilità in ambito sportivo e che stiamo organizzando insieme alla Responsabile nazionale del Dipartimento Disabilità e Sociale, Fiammetta Modena, sarà l’occasione per un confronto utile e costruttivo”.

Lo ha detto Fabrizio Bittner, presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e Responsabile nazionale Dipartimento Sport di Forza Italia e Sociale di Forza Italia, intervenendo al Convegno “Sport e disabilità. abbattiamo le barriere, costruiamo l’inclusione” promosso dalla Segreteria romana di Forza Italia.

