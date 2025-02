convegno niccolai, rampelli (vpc-fdi): maestro della destra italiana

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

CONVEGNO SU BEPPE NICCOLAI, RAMPELLI (VPC-FDI):

MAESTRO DELLA DESTRA ITALIANA

“Beppe Niccolai è stato un maestro per la Destra italiana, un pensatore che

ha saputo mettere il sale in una fase che per la Destra ha rischiato di

diventare statica e forse esiziale. Grazie a persone come Niccolai la

Destra italiana non ha esaurito la sua storia nella testimonianza. Mentre

frequentavo il liceo, la rivista “L’eco della Versilia” era sempre nelle

nostre mani, fino a qui, a Roma. In quel formidabile periodico si trovava

ciò che serviva per formarsi e vivere al meglio la propria militanza, con

idee solide e grandi emozioni. Appartiene a quella generazione di

grandissimi pensatori, che nel ruolo che gli aveva assegnato la storia non

potevano accedere a ruoli di governo, nonostante il valore e l’intensità

del loro profilo e la cultura sterminata che possedevano, i tempi non erano

maturi. Era il tempo della seminagione lenta, faticosa e poco fruttuosa.

Abbiamo avuto noi l’onore di raccogliere i frutti di quel lavoro, in

continuità con quella tradizione, mantenendo fede alla nostra visione del

mondo e aggiornando il patrimonio della nostra identità. Ringrazio Gennaro

Malgieri per essere qui, pietra miliare della nostra comunità politica che

ha saputo raccontare la storia di Beppe Niccolai in modo esemplare. La mia

generazione è consapevole del legame indissolubile con quelle che l’hanno

preceduta”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei

deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervenendo al convegno su

Beppe Niccolai, organizzato dai deputati Alessandro Amorese e Stefano

Maullo presso la sala Tatarella.