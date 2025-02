(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Roma, Scurria (FDI): "Lo Stato costante presenza al Quarticciolo. Modello Caivano strada giusta per il ritorno alla legalità e alla sicurezza"

“Dalle prime luci di questa mattina si è svolta una maxi operazione al Quarticciolo, Municipio V di Roma, coordinata dalle forze di Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Un intervento che si inserisce in una lunga serie di azioni capillari volte a garantire la sicurezza e riportare la legalità in tutta la zona, in particolare all’interno di alcuni alloggi, con l’obiettivo di restituire serenità e sicurezza alla comunità. L’operazione conferma la costante e determinata presenza dello Stato, che sta operando senza sosta per ripristinare il decoro e l’ordine nel quartiere, attraverso azioni concrete e continue.

Il lavoro che stiamo portando avanti in questo territorio, da tempo, in tema di sicurezza, insieme al consigliere municipale Daniele Rinaldi, sta dando i frutti sperati, avvicinandoci ogni giorno di più all’obiettivo di restituire al Quarticciolo e ai suoi cittadini un ambiente sicuro, dove poter vivere serenamente, senza paura. Per questo, siamo assolutamente certi che il modello Caivano, proposto dal Governo Meloni sia l’unica strada per costruire un nuovo futuro per il Quarticciolo. Chi si oppone a questo modello, diventa di fatto un complice delle dinamiche criminali e del malaffare che minano la sicurezza dei cittadini romani”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

