(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 ROMA, DE PRIAMO – MASI (FDI): BENE OPERAZIONE POLIZIA A QUARTICCIOLO, SONO FINITE LE ZONE FRANCHE PER LA CRIMINALITÀ

“Un plauso alle forze dell’ordine per la massiccia operazione di polizia nel quartiere Quarticciolo a Roma. Dopo le ripetute aggressioni ai danni di agenti trovatisi a intervenire per contrastare i fenomeni di spaccio nel quartiere, l’operazione di oggi ripristina il principio sacrosanto che non esistono zone franche in cui lo Stato possa cedere il controllo del territorio alla criminalità. Il Governo Meloni ha scelto come proprio il cosiddetto modello Caivano, in cui lo Stato presidia il territorio contro la presenza della criminalità e elabora strumenti di socializzazione e di recupero delle periferie che per troppo tempo sono state abbandonate al degrado e all’indifferenza. L’approvazione, in arrivo proprio in queste ore, del disegno di legge cosiddetto “Caivano bis” che include sette nuove aree urbane, tra le quali appunto Quarticciolo-Alessandrino, consentirà di esportare ed adattare il modello Caivano e svolgere quindi una forte azione di recupero sociale ed urbano in quelle zone”.

Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, e la consigliera di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi.

