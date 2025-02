(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 MIGRANTI. BIANCOFIORE (C’I): SU PORTO SICURO CDS SMONTA CAMPAGNA DISINFORMAZIONE SINISTRA

“Soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato che ha stabilito un concetto chiaro e semplice: è il ministero dell’Interno a dover individuare il porto sicuro per le imbarcazioni cariche di migranti irregolari. Respingendo il ricorso presentato dalla Geo Barents viene precisato, si spera definitivamente, che anche le Ong sovvenzionate da chi soffia contro gli interessi del nostro Paese per i propri giochi di potere ed economici sulla pelle di poveri disgraziati, devono rispettare le decisioni dell’esecutivo perché non sono al di sopra della legge. Sarebbe doveroso, da parte di chi ha sempre parlato di porto sicuro come quello più vicino, un passo indietro: riempiendo le pagine dei giornali con la loro sfiancante e imprecisa narrazione, non hanno fatto altro che alimentare un cortocircuito che rischiava di minare anche il principio di sicurezza. Il Governo Meloni, in prima linea contro i trafficanti di donne e uomini, non ha arretrato di un millimetro rispetto a questa campagna di disinformazione e la decisione di oggi del Consiglio di Stato, la più alta magistratura amministrativa, dando sostanzialmente ragione alle posizioni dell’esecutivo, smonta la posizione della sinistra e dimostra da che parte sta la verità”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.