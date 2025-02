(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 MEDAGLIA CELEBRATIVA E SOLIDARIETA’ A UCRAINA, CAPPELLACCI(FI): DALLA PARTE GIUSTA DELLA STORIA

ROMA, 25 FEBBRAIO 2025. “Un modo concreto per dire che l’Italia è dalla parte giusta della Storia con la solidarietà verso un popolo aggredito e in particolare a favore dei più deboli”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e Presidente della Sezione Italia-Ucraina dell’Unione Interparlamentare, durante la presentazione dei risultati della campagna di solidarietà promossa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la distribuzione grazie al contributo di Poste Italiane di una medaglia celbrativa. Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto al centro di riabilitazione Unbroken Kids, che opera nell’ospedale pediatrico Saint Nicholas di Leopoli ed è specializzato nella cura fisica e psicologica dei bambini che hanno subito traumi di guerra. “Ho visto con i miei occhi – ha aggiunto Cappellacci, che ha promosso una serie di missioni per condurre in Italia numerosi bambini ucraini in fuga dalla furia delle armi- l’orrore della guerra, la distruzione, il terrore degli indifesi. Anche la medaglia celebrativa e l’aiuto concreto che ne deriva sono un modo per riaffermare il valore della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, che è la vera alternativa alla ferocia e alla spietatezza della guerra”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma