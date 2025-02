(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 FISCO: NEVI (FI), “AVANTI SU RIDUZIONE IRPEF. FORZA ITALIA C’E’ SEMPRE SU RIDUZIONE TASSE”

“Noi ci aspettiamo chiaramente che ci sia finalmente una riduzione dell’IRPEF perché è un provvedimento strutturale, è un provvedimento che vale per tutti i cittadini che pagano le tasse e per sempre e quindi sono quegli interventi che abbiamo promesso ai nostri elettori. Poi dopo, se ci sarà spazio, certamente anche la rottamazione è una questione sulla quale possiamo avere delle buone indicazioni, perché abbiamo visto che le entrate fiscali aumentano, quindi lo Stato ha bisogno di recuperare soldi. Adesso ci sarà un confronto, è chiaro che si inserisce in una più ampia discussione. Si possono utilizzare le risorse, purtroppo non infinite, che ci saranno a disposizione, quindi vedremo. Sulla riduzione delle tasse Forza Italia c’è sempre e anche sulla emersione di somme che altrimenti non si potrebbero recuperare”. Così l’On. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

