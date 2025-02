(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 CONGO: SALA (FI), “LA NOSTRA AMMIRAZIONE, IL NOSTRO ONORE PER ATTANASIO E IACOVACCI E GRAZIE DA PARTE DELLO STATO”

“Conoscevo molto bene Luca, l’ambasciatore Attanasio: me lo presentarono perché voleva realizzare un progetto: rendere solenne il 2 giugno nell’ambasciata di Berna, dove lavorava come consigliere economico. Cercava sponsor che potessero rendere ancora più solenne e più italiano il 2 giugno nella capitale svizzera. Ci incontrammo altre volte, negli anni successivi, e riuscì tra le altre cose a realizzare il consolato green a Casablanca, con l’aiuto di aziende italiane. Rappresentava un uomo delle istituzioni moderno, incarnava la voglia di creare coinvolgimento delle attività economiche e quella di realizzare nuovi spazi per presentare non solo il made in Italy, ma tutta l’Italia, all’estero. Luca era coinvolgente. Era un ragazzo dell’oratorio, dai sani principi che ha saputo seguire fino all’ultimo, anche ricoprendo incarichi molto delicati. È bello ricordare queste persone perché hanno dato un senso alla loro vita, non solo a sé stessi, ma anche a quel valore di Stato. Lui e Vittorio Iacovacci, che gli ha fatto da scudo, rappresentano quasi personaggi di altri tempi: persone che antepongono il dovere ai propri diritti. Penso che Luca volesse essere ricordato così. La nostra ammirazione, il nostro onore a loro due e a tutti i loro familiari e un forte grazie da parte dello Stato”. Così l’On. di Forza Italia, Fabrizio Sala, nel suo intervento in Aula sulla Commemorazione dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma