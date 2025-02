(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Cassino – Frosinone – Roma, Battisti (Pd): “Pendolari ostaggi dei ritardi,

presenterò nuova interrogazione: Regione assente”

“Ancora una volta i pendolari della linea Roma-Cassino sono ostaggi di

guasti e ritardi che rendono impossibile spostarsi con tranquillità.

L’ennesimo problema tecnico di oggi ha mandato in tilt la circolazione,

causando disagi enormi per migliaia di lavoratori e studenti. Una

situazione ormai insostenibile, che si ripete troppo spesso

nell’indifferenza della Regione Lazio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“La giunta Rocca – prosegue – continua a ignorare le difficoltà quotidiane

di chi viaggia, senza affrontare seriamente il problema dei continui

disservizi. Ho più volte richiesto nelle commissioni preposte ed in

consiglio regionale interventi rapidi per una situazione che peggiora ogni

giorno. Non mi fermo: presenterò una nuova interrogazione e una ulteriore

richiesta di audizione nella commissione consiliare preposta perché servono

interventi urgenti per migliorare la manutenzione della rete ferroviaria e

garantire un servizio efficiente e affidabile. Non è accettabile che chi

usa il treno per andare al lavoro o a scuola debba vivere ogni giorno

nell’incertezza, senza sapere se riuscirà ad arrivare in orario. Chiediamo

alla Regione – conclude – di smettere di voltarsi dall’altra parte e di

mettere in campo soluzioni concrete per tutelare i pendolari”.

25 febbraio 2025