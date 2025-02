(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 BOLLETTE: NEVI (FI), “NO PROVVEDIMENTI SU ONDA EMOTIVA, MA LUNGIMIRANTI E RISOLUTIVI”

“Nessuna difficoltà all’interno della maggioranza, si sta cercando di costruire un provvedimento che sia pensato bene, quindi non realizzato sull’onda emotiva dell’aumento delle bollette. Bisogna essere prudenti e non ripetere gli errori del passato. Nella passata legislatura abbiamo fatto molti provvedimenti che hanno drenato soldi, ma non hanno risolto i problemi, quindi bisogna essere lungimiranti”. Così l’On. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, intervistato da RaiNews.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

