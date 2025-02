Aeroporti, Rixi: Nessun ‘declassamento’ in vista per Genova

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Roma, 25 feb – “Nel decreto adottato dal Viminale non c’è nessun “declassamento” in vista per l’Aeroporto di Genova. Il livello di presidio dei vigili del fuoco negli aeroporti italiani è basato su dati oggettivi che prendono a riferimento la quantità di traffico di ogni aeroscalo. Sulla base di questi parametri è in corso una riorganizzazione di risorse e mezzi a livello nazionale che segna comunque un rafforzamento dei livelli di sicurezza. In ogni caso, da questa rimodulazione non si avrà alcun impatto sull’operatività del Cristoforo Colombo, sia per la quantità che per la tipologia dei voli che operano sullo scalo. È infatti il traffico aereo che determina il fabbisogno di vigili del fuoco, e non il contrario”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.