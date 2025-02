(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Ucraina, Perego: “Oggi pensiero a popolo ucraino e coloro che hanno sacrificato vita per difendere Patria”

“Con l’auspicio che presto si possa costruire la pace, e con la consapevolezza che sarà la storia a giudicare la guerra in Ucraina, il mio pensiero va al popolo ucraino e a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per difendere la propria Patria. La loro azione, simile a quella di Davide contro Golia, ha impartito al mondo una lezione di coraggio e determinazione. Da membro del Parlamento prima, quando a poche settimane dall’inizio del conflitto mi sono recato in Ucraina insieme ad un convoglio di aiuti umanitari, alle successive visite a Kiev, Bucha ed Irpin, fino all’attività istituzionale da Sottosegretario, sento che potremmo dire ai nostri figli un giorno guardando al passato che siamo stati dalla parte giusta della Storia e di questo dobbiamo essere orgogliosi”.

Così in una nota Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma