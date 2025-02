(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Ucraina, Formentini (Lega): no a truppe italiane al fronte, contrari a ipotesi Macron

Roma 24 feb. – “Finalmente si delinea una prospettiva di pace per l’Ucraina. Pensare, come vorrebbe Macron, ad un invio di truppe straniere al fronte, incluse quelle italiane, avrebbe l’effetto di inasprire il conflitto, e va nella direzione opposta a quella che abbiamo sempre auspicato. Ribadiamo il nostro no all’invio di truppe italiane”.

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile del dipartimento Esteri del Partito, Paolo Formentini.