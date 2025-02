Roma, Badaracco (M5S): “Parco di Veio, la Regione Lazio dice sì al nuovo collegamento stradale Cassia Bis-Santa Cornelia-Valle Muricana-Flaminia”

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Roma, Badaracco (M5S): “Parco di Veio, la Regione Lazio dice sì al nuovo

collegamento stradale Cassia Bis-Santa Cornelia-Valle Muricana-Flaminia”

Roma, 24 febbraio – Il 19 febbraio scorso, il Consiglio della Regione Lazio

ha approvato all’unanimità il Piano d’Assetto dell’Ente Parco di Veio, uno

strumento di pianificazione urbanistica dell’area naturale protetta che

comprende 8 comuni oltre gran parte del Municipio XV di Roma Capitale,

atteso dai cittadini da trent’anni.

Il Piano così approvato era stato nella stessa seduta emendato dal

Consiglio regionale accogliendo le due proposte del M5S, a firma dei

Consiglieri Novelli e Zuccalà, presentate all’Aula con parere favorevole

della Giunta regionale. Il primo emendamento rafforza le azioni di tutela

delle aree boschive e naturali del parco, contrastando le attività

improprie e il degrado ambientale. Il secondo prevede l’inserimento

dell’intervento per il nuovo collegamento stradale Cassia Bis – Santa

Cornelia – Valle Muricana – via Flaminia, nel Piano d’Assetto e nelle

allegate Norme Tecniche Attuative.

Queste proposte sono il risultato di un costante lavoro di confronto e

ascolto con il territorio, un percorso partecipato che nei mesi scorsi

aveva portato la Capogruppo M5S e Vicepresidente della Commissione

Bilancio-Mobilità del Municipio XV, Irene Badaracco, a presentare in

Consiglio il progetto per il nuovo collegamento viario.

“La tutela ambientale e l’attenzione per il territorio sono la nostra

priorità. Questo nuovo collegamento – spiega Badaracco – rappresenta un

intervento strategico per il territorio: migliorerà la mobilità dei

residenti garantendo al contempo la tutela ambientale. Infatti, limiterà il

traffico veicolare all’interno dell’area naturale protetta, preservando le

specie vegetali e animali, con particolare attenzione ai corridoi della

fauna selvatica. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e sin da ora

impegnati per ottenere i finanziamenti necessari alla bonifica delle aree

naturali minacciate dalle attività improprie e alla realizzazione del

nuovo viadotto”, ha dichiarato l’Avv. Irene Badaracco, Capogruppo M5S del

Municipio XV di Roma Capitale.