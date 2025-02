(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 MATTARELLA, BARBERA (PRC): “PER IL PRESIDENTE IL DIRITTO INTERNAZIONALE

ESISTE SOLO PER I PAESI AMICI”

“Per Mattarella il diritto internazionale esiste solo per i paesi “amici”.

Dal nostro presidente della Repubblica, avremmo voluto sentire in questi

mesi parole di ferma condanna nei confronti di Israele per i gravi crimini

di guerra e contro l’umanità perpetrati ai danni della popolazione civile

palestinese, peraltro oggetto da oltre 75 anni di una feroce occupazione

illegale e di brutali politiche di apartheid, come riconosciuto più volte

dall’ONU. E invece nulla, solo un silenzio assordante che la dice lunga

sulla coerenza dei nostri rappresentanti istituzionali. Non sono bastati

neanche gli oltre 45 mila morti civili, tra cui molte donne e bambini, per

denunciare le gravissime violazioni del diritto internazionale compiute in

Palestina. Un doppio standard che non è solo inaccettabile da un punto di

vista morale e politico, ma che smentisce clamorosamente anche la retorica

dell’Occidente democratico e difensore dei diritti umani”. E’ quanto

afferma Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.