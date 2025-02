(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Lega presenta interrogazione su libro di Veltroni in scuola elementare a Buccinasco (MI). Cecchetti: inaccettabile

Roma, 24 feb. – “Il sindaco di Buccinasco (MI) e un assessore del PD hanno distribuito alle scuole elementari un libro di Walter Veltroni intitolato ‘La più bella del mondo’. Parliamo di teorie gender, LGBT e accoglienza sui migranti raccontata al solito modo della sinistra. E, come se non bastasse, senza avere il consenso dei genitori. Tutto questo è, ovviamente, inammissibile. La Lega sta, quindi, presentando un’interrogazione per andare a fondo su una vicenda che lascia a dir poco perplessi. I passaggi controversi sono molteplici: facciamo qualche esempio. Si dovrebbero spiegare i principi della nostra Costituzione e, nella narrazione dell’articolo 2, il protagonista della storia, un bambino vittima di mafia, va a scuola indossando scarpe con i tacchi, subendo derisioni dai compagni. Parlando dell’articolo 3, una bambina viene picchiata e racconta alla sua amica di essere lesbica. Il libro, inoltre, include anche passaggi controversi sulla religione cattolica, che sarebbe privilegiata rispetto ad altre fedi. Una storia racconta di un nonno soddisfatto del suo divorzio che dice al nipote: ‘il Vaticano non voleva’. Tutto questo non è evidentemente adatto a bambini di quinta elementare ed è completamente intriso di propaganda di sinistra. Ma non finisce qui: ci batteremo in ogni modo affinché la politica sia fuori dalle scuole. Questa è la differenza tra noi e loro: l’ultimo sindaco di centrodestra di Buccinasco regalava ai nostri ragazzi la Costituzione”.

Così il deputato lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.