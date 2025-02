(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 ITALIA-EMIRATI. CALOVINI (FDI): ACCORDO STORICO, CON GOVERNO MELONI ITALIA TORNATA PROTAGONISTA

“Circa 40 miliardi di investimenti da parte degli Emirati Arabi Uniti arriveranno in Italia grazie alla lungimiranza e all’autorevolezza del presidente Meloni. Oggi davvero è stata scritta una pagina storica per l’Italia che, dopo anni di isolamento internazionale, ha ritrovato una centralità che non vedeva da tempo. Le relazioni bilaterali con Abu Dhabi, come emerge dal business forum Italia-Emirati Arabi, mai state tanto solide e profonde, sono il frutto di una visione pragmatica e strategica che in politica estera sta portando la nostra Nazione ad essere rispettata, stimata e meta attrattiva per investimenti da numerosi player internazionali. Sono orgoglioso della direzione che Giorgia Meloni sta dando all’Italia, che può così beneficiare di opportunità preziose per la crescita e lo sviluppo del nostro tessuto produttivo e imprenditoriale: dallo spazio all’energia, dall’Intelligenza artificiale alle terre rare, sono molteplici gli asset strategici su cui si concentra la collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti. La giornata di oggi conferma che, a dispetto dei gufi della sinistra che profetizzavano un isolamento per il nostro Paese, l’Italia è tornata protagonista negli scenari geopolitici internazionali”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari esteri alla Camera, Giangiacomo Calovini.

