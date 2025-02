(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 GERMANIA, DE PRIAMO (FDI): ELEZIONI CERTIFICANO FALLIMENTO POLITICHE SINISTRA EUROPEA

“Il risultato delle elezioni in Germania, con la vittoria del CDU/CSU e il raddoppio dei voti di AFD, certifica in primo luogo la netta sconfitta della sinistra e, in particolar modo, il fallimento delle politiche lassiste in materia di immigrazione e di sicurezza e della declinazione ideologica e non pragmatica del green deal. I cittadini, traditi da anni di politiche che si muovono in direzione contraria rispetto alle reali esigenze, hanno scelto in modo inequivocabile per un’alternativa rispetto ai precedenti governi, confermando un orientamento che si sta imponendo a livello globale. Il dato più forte resta l’affluenza del 82,5%, il più alto dal 1990 ad oggi, segno che il risultato è frutto di una presa di coscienza forte e di una ampia partecipazione che legittima ulteriormente il risultato. Anziché accettare la sconfitta elettorale, dalle sinistre si continua a urlare di rischio per la democrazia e pericoli autoritari, quando invece sarebbe più utile concentrare gli sforzi sull’analisi reale del voto e sulle motivazioni del fallimento politico delle sinistre che, come conservatori, avevamo annunciato. In un quadro politico internazionale in costante evoluzione, la centralità che l’Italia ha acquisito grazie al Governo Meloni, ci pone in un ruolo chiave per le scelte che andranno a definire gli scenari futuri”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica