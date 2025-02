(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

lun 24 febbraio 2025 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 24 febbraio 2025

comunicato stampa

Dal Surfskate al beach tchoukball, dal frisbee all’aquathlon a Sandrimini: la primavera apre la stagione dei grandi appuntamenti sportivi sulla spiaggia

Surf skate, beach ultimate e beach tchoukball, la prima edizione dell’Aquathlon Città di Rimini, la regata storica con le vele al terzo, il ritorno di Sand Rimini che si apre per la prima volta anche ad altri sport sulla spiaggia: la primavera si annuncia per Rimini una stagione d’oro per gli sport ‘vista mare’ che aprono ufficialmente un 2025 ricco di grandi eventi sportivi già confermati ad ora e ad altri che potrebbero aggiungersi nel corso dell’anno.

Rimini, un po’ per dna un po’ per la piattaforma di servizi turistici oltre che sportivi che sa mettere in campo, si conferma per il 2025 città ideale per accogliere manifestazioni sportive per tutti i gusti, a partire da quelle inedite e spettacolari da giocare sulla spiaggia, fra conferme e nuovi eventi, in aggiunta alle colonne portanti di Rimini Wellness, Sport Dance, le finali Uisp di pallavolo e pallacanestro e Ginnastica in festa nella seconda metà di giugno che trainano come da tradizione le presenze turistiche da maggio a luglio.

A Rimini non è Pasqua senza i dischi volanti del frisbee sulla spiaggia che tornano con il Paganello dal 19 al 21 aprile per una nuova edizione con squadre provenienti da tutto il mondo e con grandi numeri di partecipanti. Si prosegue a maggio con TBI Beach TchoukBall Festival, il più grande Festival internazionale dello sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia e che porta ogni anno da più di vent’anni più di 3500 presenze nella zona nord di Rimini. Tra le conferme di maggio, sempre a Rimini nord, anche il festival che ogni anno di arricchisce e porta gli appassionati di surf skate sulla spiaggia di Torre Pedrera con il Soulhands Festival: un evento nato come un semplice ritrovo tra appassionati locali e che, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati, attirando partecipanti da tutta Europa. Il festival ospita la prima tappa del campionato italiano di surfskate e una gara di long board dancing su una pedana di 30 mq. Un evento che si distingue anche per l’opportunità di allenarsi su strutture uniche al mondo, grazie al primo prototipo innovativo di onda artificiale che permette ad atleti e appassionati di allenarsi anche durante i periodi invernali o per chi non ha la possibilità di praticare il surf in mare simulandone il movimento (www.soulhandsfestival.com). Fra le novità arriva a Rimini il 1 giugno sulla spiaggia libera accanto al porto, la prima edizione dell’Aquathlon Città di Rimini, l’evento che unisce nuoto e corsa senza soluzione di continuità (www.tdsgrimini.it) mentre, sempre a giugno (26 – 30 giugno), torna Sandrimini, l’evento ideato da Carlton Myers come torneo di basket 3vs3 in memoria di Sandro Bucchi, che diventa per la prima volta ‘multisportivo’ per allargarsi anche ai tornei di padel e beach volley, che si svolgeranno in contemporanea nella stessa suggestiva area del lungomare di Rimini, nei pressi di piazzale Kennedy (www.sandrimini.com). Sempre dedicato agli sport di mare e di spiaggia, a fine maggio torna per il quarto anno consecutivo, Adriatico sull’onda dello sport la manifestazione organizzata dal CONI dell’Emilia Romagna con due giornate sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich.

Tanti gli appuntamenti in programma lungo tutto il 2025 si parte a metà aprile con la Rimini Marathon, il grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, che coinvolge un’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative con partenza dal Club del Sole Marathon Village (Viserba), oltre alla maratona 42 Km e alla mezza maratona 21 Km, competitive Fidal, sono previste: Ten Miles 16 Km, Family Run 8 km, Kids Run 2 km. Anche quest’anno verrà riproposto il raduno nazionale di “spingitori” di carrozzine (www.riminimarathon.it). Dal 29 maggio al 1 giugno la Fiera ospita RiminiWellness, occasione per scoprire i trend dell’allenamento con le discipline e le competizioni sportive più innovative e di tendenza per lo stare in forma per una quattro giorni di sport e salute tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori fiera organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. E ancora a giugno una serie di tornei nazionali tra cui dal 13 al 15 e dal 27 al 29 giugno le Finali UISP Nazionali di pallavolo, e dal 19 al 22 giugno le Finali UISP Nazionali di pallacanestro. A chiudere il mese di giugno (dal 20 – 29 giugno) Ginnastica in Festa Rimini 2025 Summer Edition, la manifestazione sportiva di grande rilievo nazionale con dieci giorni di gare, esibizioni e attività nel panorama del movimento della ginnastica italiana. Luglio prosegue all’insegna di danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro che si danno appuntamento dal 5 al 13 luglio con Sportdance, mentre la fine dell’estate vedrà il ritorno Transitalia Marathon con i suoi partecipanti da oltre ventitrè nazioni rappresentando un’esperienza unica di mototurismo.

Non solo eventi ma anche riflessione sul tema della cultura sportiva e dei valori di crescita personale che vanno oltre alla dimensione del campo e del risultato. Sull’importanza di vivere lo sport in modo sano e costruttivo, si accenderanno i riflettori del Festival della cultura sportiva che torna per il quarto anno con la quarta edizione dal 4 al 7 settembre

“Con la sua piattaforma di servizi turistici e sportivi – commenta l’assessore allo sport Michele Lari – Rimini conferma il suo fermento e l’attenzione per i valori sportivi e per tutte le discipline, quelle più e meno diffuse, dal valore sociale e comunitario, fino ai grandi eventi con effetti positivi anche sotto il profilo della destagionalizzazione e dell’impatto economico. Lo sport è sicuramente un traino importante per la nostra ricettività ed è sempre più diffusa la tendenza, da parte di coloro che vengono a Rimini per partecipare alle competizioni, di restare per qualche giorno dopo le gare per approfittare dell’occasione per fare una vacanza insieme alla famiglia, allungando in questo modo le presenze sul territorio”.

Il calendario degli eventi sportivi già confermati a Rimini nel 2025

8 e 9 marzo

Parco Sandro Pertini, Marebello

Coach Gathering”

Un evento dedicato alla formazione nazionale e al networking del parkour che si terrà a Rimini nelle date 8 e 9 marzo 2025 presso la sede dell’associazione Rimini per Tutti in via Filippo Buonarroti 30, nel parco Sandro Pertini del Ghetto Turco. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riunire atleti, istruttori e professionisti di questa disciplina per favorire lo scambio di esperienze, promuovere la formazione e incentivare uno stile di vita attivo e sano. Il parkour, infatti, è una pratica che valorizza il movimento naturale del corpo, migliorando coordinazione, forza e consapevolezza spaziale, e si sta diffondendo sempre più tra giovani e adulti. Le due giornate offriranno workshop teorici e pratici circa la didattica sportiva applicata al parkour, e saranno volte a sensibilizzare i suoi praticanti ai protocolli di sicurezza da seguire durante allenamenti e pratiche indoor e outdoor

sabato 15 e 22 marzo 2025

Rimini, piazzale Kennedy

Baseball in centro

Manifestazione sportiva di baseball a cura dell’associazione sportiva Junior Rimini, per sperimentare la disciplina sportiva del baseball. Info: http://www.facebook.com/JuniorRiminiBaseball/

11,12,13 aprile 2025

Rimini, Club del sole

Rimini Marathon

Il grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, che coinvolge un’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative con partenza dal Club del Sole Marathon Village (Viserba). Oltre alla maratona 42 Km e alla mezza maratona 21 Km, competitive Fidal, sono previste: Ten Miles 16 Km, Family Run 8 km, Kids Run 2 km. Anche quest’anno verrà riproposto il raduno nazionale di “spingitori” di carrozzine. Info: http://www.riminimarathon.it

12-14 aprile 2025

Rimini,

Rimini in ballo

Competizione nazionale di danza sportiva al Palasport Flaminio, organizzata dalle Sirene Danzanti.

19 – 21 aprile 2025

Spiaggia di Rimini, Lungomare A. Murri – Parco del Mare

Paganello

Per il week-end di Pasqua tornano i ‘dischi volanti’ del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia, per un’altra edizione con squadre provenienti da tutto il mondo. Venerdì 18 Welcome Party in spiaggia dalle ore 20. Cerimonia di premiazione lunedì di Pasqua. Info: http://www.paganello.com

19 – 22 aprile 2025

Rimini, Stadio e campi da calcio comunali

Trofeo Adriatico

33° edizione / Pasqua

Torneo Internazionale di calcio giovanile, organizzato da Tropical Coriano

24 – 27 aprile 2025

Rimini, Palasport Flaminio e palestre

Memorial Papini

17 edizione del torneo di basket organizzato da Insegnare Basket Rimini

25-26-27 aprile 2025

Rimini, pattinodromo Lagomaggio

Campionato Nazionale Karate WKAEDA 2025

organizzato dalla società sportiva WKAEDA

26 – 27 aprile 2025

Rimini

1° Tappa Formula Italia Motonautica Giovanile

Competizioni sono riservate ai ragazzi/ragazze dai 6 ai 14 anni compiuti provenienti da Scuole Motonautiche riconosciute annualmente dalla Federazione Italiana Motonautica.

Per l’attività giovanile vengono utilizzati mezzi divertenti e sicuri, gommoni con guida a barra equipaggiati con un motore fuoribordo con potenza minima di 6 cv e massima di 8 cv (usati insieme ad un Tecnico Giovanile) e gommoni equipaggiati con volante, interruttore di stop, una leva di cambio e un motore fuoribordo con potenza minima di 10 cv e massima di 15 cv. Info: http://www.cnrimini.com

2 – 3 – 4 maggio 2025

Rimini

Tappa Campionato Italiano Moto d’Acqua

Con oltre 130 atleti, torna dopo due anni di assenza questa entusiasmante manifestazione. Uno sport che richiama tanto pubblico di curiosi e appassionati durante le competizioni. Una passione che continua a crescere in Italia come nel mondo. Info: http://www.cnrimini.com

2 – 4 maggio 2025

Rimini, Stadio e campi da calcio comunali

Trofeo d’Italia

Torneo internazionale di calcio giovanile, organizzato da Tropical Coriano

9 – 11 maggio 2025

Rimini, spiaggia di Viserba, bagni 24-36

TBI Beach TchoukBall Festival

Il più grande Festival internazionale di Tchoukball torna a Rimini per un weekend di divertimento sulla spiaggia. Un’occasione per scoprire uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. Il festival è composto da 5 tornei: dall’Under14 e Uder19 al competitivo Slam, fino ai tornei aperti a tutti Open e OverAnta. Due giorni di divertimento sulla spiaggia in cui tutti possono giocare e divertirsi. Non è necessario essere grandi campioni o atleti provetti, lo spirito del Tchoukball Festival è fondere assieme l’adrenalina delle partite, il relax di un aperitivo in riva al mare e l’atmosfera di una grande festa che si protrae fino a tarda notte. Iscrizioni entro il 30/04. Info: http://www.tchoukballfestival.com

sabato 17 maggio 2025

Rimini

42^ Rimini – Verucchio – 7^ Corsa per la vita

Gara Regionale FIDAL di corsa su strada in linea di 21,5 KM

26° “Memorial Fausto Martignoni” – 8° “Memorial Mario Vulpinari” – 7° Memorial Gian Carlo Fabbri

Info: http://www.goldenclubrimini.it/rimini-verucchio

23-24-25 maggio 2025

Rimini, Torre Pedrera – spiaggia 70/71 – Belaburdela

Soulhands Festival

Undicesima edizione del festival per gli appassionati di Surf Skate. Un evento che è nato come un semplice ritrovo tra appassionati locali e che, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di surf e skate, attirando partecipanti da tutta Europa. Il festival ospita la prima tappa del campionato italiano di surfskate e una gara di long board dancing su una pedana di 30 mq. Un evento che si distingue anche per l’opportunità di allenarsi su strutture uniche al mondo, grazie al primo prototipo innovativo di onda artificiale che permette ad atleti e appassionati di allenarsi anche durante i periodi invernali o per chi non ha la possibilità di praticare il surf in mare simulandone il movimento. Il festival della durata di tre giorni non è solo sport, ma anche una festa che unisce sport, musica, arte, e una profonda attenzione verso la sostenibilità. Info: http://www.soulhandsfestival.com

29 maggio – 1 giugno 2025

Fiera e Riviera di Rimini

Rimini Wellness

Dopo l’ultima edizione dei record, l’appuntamento 2025 sarà una piattaforma sempre più internazionale di trend e tendenze, innovazione e business, networking e formazione di settore.

Un evento che coinvolge gli appassionati, che a RiminiWellness hanno l’occasione di scoprire i trend dell’allenamento con le discipline e le competizioni sportive più innovative e di tendenza per lo stare in forma. E allo stesso tempo riunisce tutta la community dei professionisti, grazie alla presenza di aziende e brand di riferimento globale per la produzione e distribuzione di attrezzature fitness, innovazione tecnologica di settore, abbigliamento sportivo, alimentazione e nutrizione.

Una quattro giorni di sport e salute che si estende dagli oltre 190.000 mq, tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, alla Riviera grazie allo sviluppo dei contenuti fuori fiera organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Info: http://www.riminiwellness.com

29 – 31 maggio 2025

Rimini

Adriatico sull’onda dello sport

Torna per il quarto anno consecutivo, la manifestazione organizzata dal CONI dell’Emilia Romagna, in collaborazione con il Club Nautico Rimini. Due giornate dedicata agli sport d’acqua e di sabbia nella spiaggia libera di Piazzale Boscovich. Promozione dello sport, tutela della flora e fauna del mare Adriatico, volontariato e tanto altro.

1 giugno 2025

Rimini, Piazzale Boscovich – Rotonda Battisti

Aquathlon

Prima edizione dell’Aquathlon Città di Rimini presso la spiaggia libera in zona porto

Evento Triathlon Duathlon Rimini con gare di corsa e nuoto. Info: http://www.tdsgrimini.it

3 e 4 giugno 2025

Rimini, Palasport Flaminio

Manifestazione di Danza Inclusiva

Evento organizzato da PGS Rimini. Info: http://www.pgsitalia.org/#

6 -. 8 giugno 2025

Rimini, Stadio e campi da calcio comunali

Trofeo Delfino

30° edizione / Pentecoste

Torneo internazionale di calcio giovanile, organizzato da Tropical Coriano,

7 – 8 giugno 2025

Rimini, porto canale

Vele al Terzo Rimini, il passato e presente della nostra Marineria

Al porto di Rimini si possono ammirare le barche storiche della Riviera Romagnola con le loro coloratissime “Vele al Terzo”. Un’occasione in cui usi e costumi tradizionali dell’antica marineria locale rivivono in una manifestazione culturale rievocativa e rivolta a tutte le fasce di età, con visite guidate, laboratori e una veleggiata aperta a tutti. La navigazione con le ‘Vele al Terzo’ è stata riconosciuta come Bene Culturale Immateriale dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Ravenna.

Info: http://www.facebook.com/velealterzorimini/

13 – 16 giugno 2025

Rimini, Piazzale Boscovich

One-design – Yamamay Cup RS21 Act 3

Tappa Nazionale Campionato a cura dello Yacht Club Rimini

Info: http://www.ycrn.it

dal 13 al 15 e dal 27 al 29 giugno 2025

Rimini, Palasport Flaminio e palestre

Finali UISP Nazionali di pallavolo

organizzato da UISP Nazionale

dal 19 al 22 giugno 2025

Rimini, Palasport + Palestre

Finali UISP Nazionali di pallacanestro

organizzato da UISP Nazionale

21 – 22 giugno 2025

Rimini

Tappa Interzonale X e XI Zona Hansa 303 Parasailing

Per la prima volta un’esperienza nella vela parasailing. L’Hansa 303 è un’imbarcazione a vela progettata appositamente per rendere l’esperienza di navigazione accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche. Questa deriva è stata concepita per eliminare le disparità tra persone con e senza disabilità, offrendo a chiunque la possibilità di godere del mare e della vela. Info: http://www.cnrimini.com

domenica 22 giugno 2025

Rimini Circolo Velico

Regata Rimini – Fano

22 – 25 maggio 2025

Rimini, Stadio e campi da calcio comunali

13° Torneo città di Rimini

organizzato da Accademia Rimini Calcio

20 – 29 giugno 2025

Fiera di Rimini –

Ginnastica in Festa Rimini 2025 Summer Edition

Manifestazione sportiva di grande rilievo nazionale, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia. L’evento propone dieci giorni di gare, esibizioni e attività per tutti. Uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana. Ingresso a pagamento. Info: http://www.ginnasticainfestarimini.it

26 – 30 giugno 2025

Rimini, Piazzale Kennedy, Rimini Beach Court

Sand Rimini

Evento multisportivo nato come torneo di basket 3vs3 in memoria di Sandro Bucchi, vede affiancati nel 2025 anche i tornei di padel e beach volley, che si svolgeranno in contemporanea nella stessa suggestiva area del Lungomare di Rimini, nei pressi di piazzale Kennedy,

Le categorie del torneo di Basket vanno dal maschile (FIP) al femminile e al basket in carrozzina, includendo anche categorie giovanili/under e mini basket.

Il torneo di Padel ospiterà due categorie, maschile e femminile

Il torneo di Beach Volley sarà interamente femminile, con squadre proveniente da tutta Europa.

Orari: dalle ore 9.00 alle 23.00 circa

Testimonial d’eccezione: Carlton Myers.

Iscrizione squadre tramite portale di riferimento http://www.sandrimini.com

1 – 5 luglio 2025

Rimini, Palasport Flaminio

Festival della Pallamano

organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball

Info: http://www.federhandball.it

5-13 luglio 2025

Fiera di Rimini

SPORT DANCE

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. Il pubblico spettatore può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.

13 luglio 2025

Rimini, acque antistanti il porto canale

Trofeo Città di Rimini

Regata organizzata dal Circolo Velico Riminese con circa 40 imbarcazioni partecipanti

Orario: 10 – 19

4-7 settembre 2025

Rimini, sedi varie

Festival della cultura sportiva

7 e 21 settembre 2025

Rimini, acque antistanti il porto canale

Mediolanum Cup

Regata a cura del Circolo Velico Riminese

Orario: 10 – 18

12 – 14 settembre 2025

Rimini

Rimini – Gagliola – Sansego

Regata a cura del Circolo Velico Riminiese

Partenza alle ore 15 dal porto canale di Rimini e rientro previsto tra il 13 e 14 settembre.

12, 13, 14 settembre 2025

Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli

Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

L’evento che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo e milioni di telespettatori per un weekend di straordinario spettacolo, dentro e fuori la pista. Un appuntamento di grande profilo nella stagione del motomondiale, dove convivono numerosi ingredienti: l’atmosfera che accoglie il circus, con gli eventi e la passione di una terra appassionata a tutto ciò che ‘romba’; lo spettacolo delle gare, nelle quali sono protagonisti tanti campioni nati e cresciuti sul territorio; la Motor Valley che lungo la via Emilia associa marchi e campioni, circuiti ed eventi che hanno fatto la storia del motorismo mondiale.

Info: http://www.misanocircuit.com

19 – 21 settembre

Rimini, Piazza 3 Martiri e Piazzale Boscovich

35° Gran Premio Nuvolari

Manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche, con equipaggi provenienti da tutto il mondo, impegnate in un percorso di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto fanno tappa a Rimini dove sfilano in centro storico e in zona mare. Info: http://www.gpnuvolari.it

26 settembre – 3 ottobre 2025

Rimini, Piazzale Fellini

Transitalia Marathon

Un evento iconico nel panorama motociclistico internazionale, giunto alla sua undicesima edizione. L’iniziativa, che attira partecipanti da oltre ventitrè nazioni, è rinomata per la capacità di unire passione motociclistica, scoperta del territorio e spirito di comunità, rappresentando un’esperienza unica di mototurismo che valorizza l’Italia come destinazione d’eccellenza per il turismo su due ruote.

Come da tradizione la Transitalia ha inizio a Rimini, precisamente in Piazzale Fellini, Rotonda Lucio Battisti e Lungomare Tintori all’interno della quarta edizione di Transitalia Expo (26-28 Sept. 2025)

Info: http://www.transitaliamarathon.com

26 – 28 settembre 2025

Rimini

XI Trofeo Città di Rimini Big Game in drifting catch & release

Da oltre 20 anni si svolge il Trofeo Città Di Rimini gara di altura catch e release, un’attività di pesca, sempre più diffusa anche in Italia, che prevede di rilasciare il pesce non appena catturato. Una modalità di fare pesca più sostenibile, che permette di praticare questo sport utilizzando ami e attrezzature idonee. La gara si svolge in un rettangolo di mare di circa tre miglia per sei ad una dozzina di miglia al largo delle coste riminesi. Venti gli equipaggi provenienti da tutta Italia che si incontreranno al largo di Rimini a “combattere” col tonno rosso. La manifestazione si sviluppa su due giornate, all’insegna dello sport e della convivialità. In collaborazione con “Pescare show”, la fiera che ha avuto un gran successo di pubblico alla sua prima edizione riminese a febbraio 2025. Info: http://www.cnrimini.com

3 – 5 ottobre 2025

Rimini

Campionato Italiano Open Skiff

Saranno oltre 110 gli atleti che parteciperanno alla tappa valida per la Ranking Nazionale Open SKIFF – Coppa ASCOB. L’O’pen SKIFF risveglia il mondo delle imbarcazioni per bambini proponendo una vera macchina planante dalle grandi prestazioni per divertirsi sull’acqua. L’obiettivo dell’associazione Open Skiff Italia e quello delle associazioni che hanno aderito a questa classe è quello di promuovere la vela come sport, creare un ambiente di competizione emozionante e accessibile a tutti e sviluppare le future generazioni di velisti. Info: http://www.cnrimini.com

11 – 12 ottobre 2025

Rimini, piazza sull’Acqua

River Run

Rimini Marathon ritorna con il proprio evento autunnale, la ‘River Run’, per una due giorni di sport a due passi dal Ponte di Tiberio. Info: http://www.riminimarathon.it

23 – 27 ottobre 2025

Rimini

Malle Mutor

Terza edizione del rally di ispirazione dakariana,rievocato sia nella struttura dell’evento che nel regolamento, sulla spiaggia di Rimini. Quattro giorni ricchi di avventura per l’evento, dedicato alle moto di categoria Medie e Maxi-Enduro, che promette percorsi entusiasmanti, capaci di soddisfare gli appassionati di mototurismo sportivo con sfide avvincenti e panorami indimenticabili tra la costa riminese e l’entroterra. Il pubblico potrà trovare “Mar&Mutor”, il circuito chiuso sulla spiaggia di Rimini riservato a moto da cross ed enduro nel quale i piloti si cimenteranno in adrenaliniche gimkane garantendo uno spettacolo adrenalinico. Info: http://www.mallemutor.com

8 – 9 novembre 2025

Rimini, acque antistanti il porto canale

Campionato d’Autunno

Regata a cura del Circolo Velico Riminese

Orario: 12 – 16