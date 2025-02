(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Cultura: martedì 25 febbraio alle 17,30 conferenza stampa FI su pdl musica popolare amatoriale

Martedì 25 febbraio alle ore 17,30, presso la sala stampa della Camera dei deputati – via della Missione 4 -, sarà presentata la proposta di legge di Forza Italia per la promozione della musica popolare amatoriale.

Il disegno di legge, a prima firma Tassinari, si pone l’obiettivo di valorizzare la musica popolare, sostenere le bande musicali e semplificare le norme del settore, dando una configurazione giuridica alle associazioni che svolgono l’attività musicale a livello nazionale.

Interverranno il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, Rosaria Tassinari, capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura a Montecitorio, il prof. Antonio Corsi, consigliere per le attività di promozione delle tradizioni culturali e musicali delle comunità italiane all’estero del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e Monsignor Marco Malizia, consigliere Ecclesiastico del Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On Antonio Tajani .

