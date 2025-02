Codacons su bollette Meloni rinvia Cdm

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

BOLLETTE, MELONI RINVIA CDM, SERVONO MISURE PIÙ EFFICACI. CODACONS: BENE

PREMIER, E’ SU NOSTRA POSIZIONE

MA OCCORRE INTERVENIRE IN FRETTA PER EVITARE RIPERCUSSIONI SU FAMIGLIE E

IMPRESE

Bene per il Codacons la decisione della Presidente del Consiglio, Giorgia

Meloni, di rimandare il decreto sulle bollette perché non soddisfacente.

La Premier Meloni è sulla stessa posizione del Codacons, considerato che la

nostra associazione solo due giorni fa non solo aveva definito inadeguati i

provvedimenti del decreto sul caro-bollette, ma aveva chiesto al governo

misure più efficaci per risolvere realmente l’emergenza energia.

Siamo felici che la Meloni condivida le nostre critiche e le nostre

osservazioni, ma il governo deve agire tempestivamente per evitare nuovi

rialzi delle tariffe e per abbattere le bollette di luce e gas pagate da

famiglie e imprese, perché il caro-energia rischia di avere ripercussioni

enormi sulla nostra economia e di far perdere al nostro Paese competitività

rispetto al resto d’Europa – conclude il Codacons.