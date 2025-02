(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

*Bollette: Serracchiani (PD), famiglie e imprese in attesa, silenzio Meloni

intollerabile*

“Siamo ormai di fronte ad una presidente del Consiglio incredibilmente

silente sulle vicende internazionali, sul criminale libico che ha liberato

e restituito alla Libia con volo di stato, nonché sul caso Paragon e i suoi

inquietanti risvolti. Ma che non batta un colpo neppure sulle proposte

fatte dal PD per affrontare il caro bollette, e cioè il disaccoppiamento

del prezzo gas-elettricità e l’acquirente unico, è intollerabile

soprattutto per quelle tante famiglie e imprese che non riescono a pagare e

che da due anni aspettano che si faccia qualcosa. C’è tempo per fare video

di propaganda alle feste degli amici sovranisti, ma non per le bollette

degli italiani”. Così in una nota Debora Serracchiani della segreteria del

Partito Democratico.

