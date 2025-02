(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 *Bollette: Corrado (PD), da governo pannicelli caldi, si confronti su

nostre proposte*

Dichiarazione di Annalisa Corrado della segreteria del Partito Democratico

Bene che Meloni prenda tempo per i provvedimenti sul caro energia: le

proposte trapelate dal governo fino ad ora sono pannicelli caldi, che non

scardinano nessuno dei meccanismi malati alla base del saccheggio delle

risorse di cittadini e imprese. In questo tempo preso, si confronti con noi

sulle nostre proposte, a partire da quella di riforma dell’acquirente unico

per la tutela dei vulnerabili, è una misura molto solida e di immediata

attuabilità, che avrebbe benefici enormi per il Paese.

24 febbraio 2025

