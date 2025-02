(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 VIOLENZA SULLE DONNE, CAMPIONE (FDI): STANZA D’ASCOLTO DELLA QUESTURA DI BRESCIA UN MODELLO PER TUTTA ITALIA

“La Questura di Brescia ha inaugurato, presso gli uffici della Squadra mobile, la ‘Stanza d’Ascolto’, un ambiente protetto e rispettoso dedicato all’accoglienza delle donne vittime di violenza. Un’iniziativa esemplare che mi auguro possa presto diventare un modello in altre Questure d’Italia. È infatti straordinariamente importante offrire un luogo sicuro dove le donne vittime di violenza possano trovare il coraggio di denunciare le violenze subite, senza alcun timore di venire giudicate. La ‘Stanza d’Ascolto’ di Brescia che è stata dedicata a Monia Delpero, una giovanissima vittima di femminicidio è un luogo che non rappresenta solo uno spazio fisico ma un simbolo, un luogo dove il silenzio si rompe e la paura si trasforma in azione. Come sottolinea l’associazione Anima, che ha promosso la meritoria iniziativa: ‘Ogni donna che varcherà la soglia di quella stanza farà un passo fondamentale verso la sua libertà’”.

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne.

