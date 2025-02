(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Moratti: Cdu/Csu baricentro della politica tedesca, come il Ppe lo è in Europa

Letizia Moratti, europarlamentare del Partito Popolare Europeo e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, commenta con fiducia i risultati degli exit poll delle elezioni regionali in Germania.

“Così come in Europa con il Ppe, i cristiano-democratici, rappresentati dalla CDU/CSU, si affermano come primo partito e si apprestano ad essere il baricentro della politica tedesca”.

“Grazie ai cristiano-democratici – sottolinea Moratti -, forza politica moderata e responsabile, viene ribadito l’impegno per la stabilità, la crescita e la difesa dei valori democratici. I popolari sono una forza decisiva, sia in Germania che nell’Unione Europea, promuovendo una politica che unisce solidarietà, prosperità e coesione sociale. In questo contesto, il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia è autorevole e storico rappresentante nel nostro Paese, si conferma come la casa politica centrale per la costruzione di un’Europa forte e unita, argine all’avanzata preoccupante di forze estremiste”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma