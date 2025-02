(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 MELONI AL CPAC, MENIA (FDI): STANDING OVATION DIMOSTRA GRANDE ALLEANZA CONSERVATRICE ITALIA-USA

“La standing ovation riservata ieri sera al messaggio di Giorgia Meloni dal Cpac dimostra, una volta di più, la grande autorevolezza internazionale della premier e la sua centralità nel quadro dell’alleanza conservatrice tra Italia e Stati Uniti che è base valoriale imprescindibile per offrire soluzioni concrete ai problemi sul tavolo”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia. “La coerenza delle posizioni meloniane su temi di primaria importanza come le relazioni tra Ue e Usa, la pace in Ucraina, il portato valoriale dell’occidente e dell’Italia, conferma che la nostra Nazione sta vivendo una sorta di rinascimento politico dopo il medioevo in cui ci avevano fatto piombare negli ultimi dieci anni i vari governi non eletti, grigi, senza spinta e consenso popolare”.

