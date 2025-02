(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 Italia-Emirati. Terzi (FdI): accordo storico grazie a Governo Meloni

“Gli Emirati Arabi Uniti investiranno 40 miliardi di euro in Italia. Un risultato davvero straordinario per la nostra Nazione che, grazie a un intenso lavoro di squadra del Governo Meloni, a breve chiuderà un accordo storico. Il legame strategico fra i nostri due Paesi si rafforza con 14 intese governative e oltre trenta fra le imprese italiane ed emiratine: è senza dubbio un successo che si inserisce in un’ampia cornice, a partire dalla visita del Presidente Meloni ad Abu Dhabi nel 2023, vera e propria svolta nel dialogo politico ed economico bilaterale. La stabilità del Governo italiano, assieme alla credibilità del Presidente Meloni, sono stati elementi chiave di rafforzamento delle relazioni Italia-Emirati Arabi Uniti. Dall’energia alle comunicazioni, dalla sicurezza sottomarina al settore cyber, i dossier sul tavolo nell’ottica di una intesa sempre più sinergica sono innumerevoli. Non si può, in questo contesto, non constatare poi la lungimiranza di iniziative su cui l’Italia, grazie al Governo Meloni, è in prima linea come il Piano Mattei per l’Africa o il Corridoio IMEC. Anche su questi progetti vi sarà una piena collaborazione tra l’Italia e gli Emirati”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche Ue.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica