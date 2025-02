(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 GERMANIA. FORZA ITALIA: CON VITTORIA CDU/CSU FAMIGLIA PPE SI CONFERMA GRANDE FORZA LIBERALE IN EUROPA

“Con la vittoria del CDU/CSU in Germania come primo partito, la famiglia del PPE si conferma la grande forza liberale in Europa. Complimenti al segretario Friedrich Merz per questo successo!” Lo scrive Forza Italia sui suoi profili social.

