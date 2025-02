(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 GERMANIA. CATTANEO (FI): VITTORIA MERZ OTTIMA NOTIZIA PER CHI SI RICONOSCE IN VALORI PPE

“Una Germania a guida Merz è un’ottima notizia per tutti quelli che si riconoscono nei valori del Ppe. Le idee che incarna sono quelle di Forza Italia nel nostro Paese. Quelle che credono in un’Europa forte e in grado di contrastare derive populiste senza senso e fuori dalla storia. Tutti coloro che si augurano un futuro di benessere e pace per il nostro continente devono guardare a un’Europa capace di avere un’unica voce su temi fondamentali come la politica, l’economia, la difesa e la sicurezza comune. E questo lo si può fare soltanto attraverso quelle forze moderate in grado di essere popolari e non populiste”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei Dipartimenti del partito.

