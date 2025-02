(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 GERMANIA. BERGAMINI (FI): FAMIGLIA POPOLARE ESCE RAFFORZATA, COMPLIMENTI A MERZ

“Le elezioni in Germania, con l’altissima affluenza, rappresentano una riscossa per lo stato di salute della democrazia, e questo è sicuramente un segnale positivo. Perde, oggi, chi fa il tifo per la destabilizzazione attraverso una sfiducia crescente nella partecipazione. E’ anche una vittoria della saggezza, che premia l’alleanza Cdu-Csu, un partito moderato socialmente plurale e orientato al buongoverno, colonna, insieme a Forza Italia, del PPE in Europa. Da oggi, la famiglia popolare esce rafforzata e dimostra unica realtà stabilizzante contro chi lavora per la disgregazione dell’Ue. Complimenti a Friederich Merz, che ha saputo vincere la sfida del consenso in un momento di grandi esasperazioni e pulsioni ideologiche. Lui e la sua squadra, ora, avranno il compito dell’iniziativa per costruire la coalizione di governo. Il tempo a disposizione è poco e auspichiamo, con convinzione, una guida solida e stabile per il Paese, fondamentale in questo momento così difficile per l’Europa”. Lo dichiara la deputata Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

