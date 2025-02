(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

AGGRESSIONI DI CANI, INTERGRUPPO: “FORMARE E RESPONSABILIZZARE I PROPRIETARI, GIÀ PRESENTATE QUATTRO PROPOSTE DI LEGGE”

Formare e responsabilizzare chi decide di accogliere un cane nella propria casa, anche indipendentemente dalla razza. È l’obiettivo che si propone l’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’ Ambiente, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla, per prevenire nuove tragedie dovute all’incompetenza e all’improvvisazione nella gestione dei cani o, peggio ancora, ad intenti criminali. L’Intergruppo, al momento, può contare su proposte presentate da quattro parlamentari aderenti: i deputati Mauro Malaguti, Walter Rizzetto e Beatriz Colombo (FdI) e la senatrice Michaela Biancofiore (Nm).

Non è accettabile che cani decisamente impegnativi siano gestiti da proprietari o detentori non abbastanza preparati. Ne derivano purtroppo, gravi conseguenze sulle persone, come dimostrano i drammatici avvenimenti di questi giorni, e sul benessere degli animali, essi stessi “vittime” di “riferimenti” umani incapaci di controllarne il comportamento.