(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 Usa. Terzi (FdI): azione Italia chiarissima e senza ambiguità

“L’azione dell’Italia è chiarissima, senza ambiguità e con una esperienza molto determinata e forte. In un mondo incessante di comunicazioni, è facile puntare il dito quando un leader sta per due ore senza fare dichiarazioni mentre tutti gli altri – spesso poco conoscendo le materie – parlano. Vi sono delle implicazioni strategiche di garanzie all’Ucraina, ma anche all’Europa all’interno della NATO, questioni di difesa collettiva e responsabilità di ognuno, che in queste ore sono punti cruciali che vengono trattati col megafono. Non sempre deve esser così, non sono materie da altoparlanti sulle piazze. Sono questioni oggetto di una diplomazia che è certamente ancora più efficace quando non è declaratoria e propagandistica, e il presidente Meloni e il suo governo stanno portando avanti questa linea. L’Italia in questo momento conta moltissimo. È la prima della classe? Non lo so, ma sicuramente ha un ruolo centrale ed è in prima linea nel volere l’unità degli europei nel trattare dialogare una nuova amministrazione americana e quindi portar a una pace”.

Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata presidente della Commissione Politiche Ue, a Tgcom24 rispondendo a una domanda su quale ruolo dell’Italia tra l’Europa e gli Stati Uniti.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica