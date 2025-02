(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

USA: Ruotolo (PD), Meloni patriota a giorni alterni va con il cappellino in

mano alla corte di Trump

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non doveva inviare il suo

intervento alla convention della destra americana. Lo ha fatto, a

differenza del leader lepenista che è stato più coraggioso, lei no, con il

suo cinico calcolo di convenienza. Giorgia Meloni così conferma che ha a

cuore gli interessi della sua destra e non quelli degli italiani. Alla

faccia della patriota. Anche su questo ha mentito al Paese. Mister Bannon e

il saluto nazista? Nessun problema. Mister Musk e il saluto nazista? Anche

lui è stato assolto. E l’Europa e l’Italia? La presidente del Consiglio è

patriota per modo di dire. Sta con il cappellino in mano alla corte di

Donald Trump ma, sia chiaro, non ci potremo salvare da soli. È la grande

illusione dei sovranisti. Donald Trump non sarà amico dell’Europa e siamo

solo all’inizio di un cambiamento epocale. Ci vuole l’Europa unita per

resistere allo tsunami trumpiano”. Lo dichiara Sandro Ruotolo,

europarlamentare Pd e responsabile informazione del Partito democratico.

