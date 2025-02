(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 Scuola: Sarracino-Manzi (Pd), governo faccia chiarezza su buste paga

decurtate

“Registriamo una serie di casi in cui insegnanti, spesso precari, hanno

ricevuto a gennaio buste paga con importo decurtato e del quale non si

comprende la ragione. Si parla di conguagli su redditi bassi che sono stati

prosciugati arrivando persino ad 1 euro di stipendio. Il sindacato ha

chiesto ragione di tutto ciò ma al momento le risposte rimangono nebulose.

Per questo presenteremo una interrogazione al governo e in particolare al

Ministro dell’economia e finanze affinché si faccia chiarezza”. Così in una

nota Irene Manzi e Marco Sarracino, rispettivamente, responsabile scuola e

responsabile coesione territoriale, sud ed aree interne nella segreteria

nazionale del Pd.

