sab 22 febbraio 2025 SANITA'. BERGAMINI (FI): SOLIDARIETA' A VOLONTARI MISERICORDIE AGGREDITI, PIU' TUTELE PER PERSONALE DELLE AMBULANZE

“Solidarietà ai volontari delle Misericordie aggrediti ieri sera a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, mentre svolgevano un intervento per un codice rosso. E’ inaccettabile che gli operatori impegnati per la tutela della salute siano frequentemente sottoposti a rischi di violenze. Forza Italia, su questo, ha svolto un’intensa attività parlamentare per l’inasprimento delle pene e l’introduzione dell’arresto in flagranza differita, e una mobilitazione sul territorio per implementare i presìdi di sicurezza nelle strutture sanitarie. Oltre a tutto ciò, però, è necessario sviluppare il più possibile dei meccanismi a tutela del personale delle ambulanze. Ci auguriamo che l’incontro urgente tra la Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e la Prefetta di Firenze possa dare delle risposte concrete”. Lo dichiara la deputata Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

